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Нова чемпіонка: Джонсон перемогла Г'юз в андеркарді Ломаченко — Камбосос

— 12 травня, 07:26
Нова чемпіонка: Джонсон перемогла Г'юз в андеркарді Ломаченко — Камбосос

Австралійська боксерка Чернека Джонсон (16-2, 6 КО) перемогла британку Ніну Г’юз (6-1, 2 КО) у бою за титул WBA у найлегшій вазі.

Судді розділились у рішеннях, двоє віддали перемогу різним боксеркам, а один нарахував нічию. Проте за більшістю очок перемогла саме Джонсон — 95:95, 96:94, 98:92.

Зазначимо, що диктор рингу спершу неправильно оголосив переможницю, тож потім йому довелося виправитися.

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Бій відбувся в андеркарті головної події вечора — чемпіонського поєдинку між Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО), який розпочнеться орієнтовно о 7:00 за київським часом.

Пряма трансляція бою українця також буде доступна на нашому сайті.

Бокс Джордж Камбосос Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

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