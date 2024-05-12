Нова чемпіонка: Джонсон перемогла Г'юз в андеркарді Ломаченко — Камбосос

Австралійська боксерка Чернека Джонсон (16-2, 6 КО) перемогла британку Ніну Г’юз (6-1, 2 КО) у бою за титул WBA у найлегшій вазі.

Судді розділились у рішеннях, двоє віддали перемогу різним боксеркам, а один нарахував нічию. Проте за більшістю очок перемогла саме Джонсон — 95:95, 96:94, 98:92.

VICTORY IS SWEET FOR SUGAR NEEKZ 👑 pic.twitter.com/7mfYg8EnMF — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Зазначимо, що диктор рингу спершу неправильно оголосив переможницю, тож потім йому довелося виправитися.

The ring announcer declares the wrong winner in Perth then corrects it 😳 pic.twitter.com/ze9Wxt6JaU — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора — чемпіонського поєдинку між Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО), який розпочнеться орієнтовно о 7:00 за київським часом.

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