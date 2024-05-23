Чісора здивував прогнозом щодо майбутнього Усика

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) збирається змінити вагову категорію.

Таку інформацію повідомив американський боксер Дерек Чісора в коментарі Seconds Out.

"Навколо реваншу більше немає галасу, тому що з титулом абсолютного чемпіона покінчено. До мене дійшли чутки... Я почну поширювати їх. Олександр Усик спускається в першу важку вагу (до 90,7 кг). Наразі це чутки" — сказав Чісора.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше Френк Воррен розповів, що Тайсон вимагає провести реванш проти Усика.