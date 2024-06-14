Девіс — Мартін: усе про бій за титул чемпіона світу

Чемпіон WBA у легкій вазі американець Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) проведе бій проти свого земляка Френка Мартіна (18-0, 12 KO).

Коли відбудеться бій

Поєдинок між Девісом та Мартіном відбудеться у суботу, 15 червня 2024 року, на Pechanga Arena у Сан-Дієго. Бій триватиме 12 раундів у легкій вазі, а це означає, що обмеження ваги становитиме 135 фунтів (61,2 кг). На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі.

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Статистика

Джервонта виходить на ринг з рекордом 29 перемог, жодної поразки та нічиєї, 27 із цих перемог — нокаутом. Мартін має на своєму рахунку 18 перемог та нуль поразок та нічиїх. 12 разів Френк відправляв суперників у нокаут.

Статистика показує, що у Девіса значна перевага в потужності удару над Мартіном, з відсотком нокаутів 93% проти 67% у Мартіна.

Джервонта "Танк" Девіс та Френк Мартін мають однаковий вік — 29 років. Мартін має перевагу у зрості на 5,08 см над Девісом. Попри це, у нього лише на 2,54 см більша довжина рук.

Обидва бійці мають лівобічну стійку.

Девіс є більш досвідченим професійним боксером, провівши на 11 боїв більше, і дебютувавши у 2013 році, на 4 роки і 7 місяців раніше, ніж Мартін, чий перший професійний бій відбувся у 2017 році. Також Джервонта провів на 36 раундів більше. Загальна статистика 130 раундів проти 94 у Мартіна.

"Танк" входить у бій, займаючи 2-ге місце за версією The Ring у легкій вазі. Френк Мартін наразі посідає 2 сходинку за версією WBA, 5 позицію за версіями IBF та The Ring у ваговій категорії до 61,2 кг.

Форма

Девіс залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 4 з 5 попередніх суперників. У своєму останньому бою 22 квітня 2023 року він переміг Раяна Гарсію нокаутом у 7-му раунді на арені T-Mobile в Лас-Вегасі, США.

Фото: Getty Images

До цього боксер переміг Гектора Луїса Гарсію 7 січня 2023 року технічним нокаутом у 9-му раунді в поєдинку за титул чемпіона світу WBA у легкій вазі на арені Capital One у Вашингтоні.

Раніше Джервонта здолав Роландо "Роллі" Ромеро 28 травня 2022 року технічним нокаутом у 6-му раунді в поєдинку за титул чемпіона світу WBA у легкій вазі на арені Barclays Center у Нью-Йорку.

Також він виявився сильнішим за Ісаака "Пітбуля" Круза 5 грудня 2021 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул чемпіона світу WBA у легкій вазі на арені Staples Center у Каліфорнії.

А до цього переміг Маріо Барріоса 26 червня 2021 року технічним нокаутом в 11-му раунді в поєдинку за титул чемпіона світу WBA у другій напівлегкій вазі на арені State Farm у Атланті.

Мартін залишається непереможеним як професіонал, зупинивши 2 з 5 останніх суперників.

У своєму останньому бою 15 липня 2023 року він переміг Артема Арутюняна одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул WBC у легкій вазі на арені The Cosmopolitan, Лас-Вегас, США.

Також Френк здолав Мішеля Ріверу 17 грудня 2022 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку на 12 раундів на арені The Cosmopolitan, Лас-Вегас.

До цього він переміг Джексона Мартінеса 9 липня 2022 року технічним нокаутом у 10-му раунді на арені Alamodome у Сан-Антоніо та Ромеро Дуно 1 січня 2022 року технічним нокаутом у 4-му раунді на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino у Флориді.

Раніше Мартін здолав Раяна Кєлчвезького 21 серпня 2021 року одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку на арені T-Mobile у Неваді.

Активність

З огляду на нещодавню активність, Френк Мартін бився частіше, ніж Джервонта Девіс, який провів останній бій 1 рік, 1 місяць і 24 дні тому, тоді як Френк Мартін останній раз виходив на ринг 11 місяців тому.

Останні 5 боїв Девіса відбулися за період 2 роки, 11 місяців і 20 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 7 місяців і 5 днів. У цих боях боксер провів загалом 45 раундів, тобто вони тривали в середньому 9 раундів.

Попередні 5 боїв Мартіна відбулися за 2 роки, 9 місяців і 25 днів, тобто він бився в середньому кожні 6 місяців і 24 дні. У цих боях Френк провів загалом 48 раундів, тобто вони тривали в середньому 9,6 раундів.

О котрій розпочнеться бій

Бійці очікуються на рингу приблизно о 6:30 за київським часом.

Де дивитися бій

Офіційний транслятор поєдинку — Amazon Prime. Жоден український медіасервіс не викуповував прав на показ бою.