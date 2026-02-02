Богачук: Я не міг програти бій проти росіянина

Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 KO) заявив, що не міг дозволити собі програти росіянину Раджабу Бутаєву (16-2, 12 KO) під час вечора боксу в США.

Про це 30-річний вінничанин заявив у флешінтерв'ю після переможного бою.

"Для мене в цьому бою кожен раунд був як війна, я хотів виграти цей поєдинок, мені потрібна була ця перемога, це те чого потребує мій народ в Україні. Я не міг програти цей бій. Я думаю, що мені треба було ще два раунди і я б відправив суперника в нокаут".

Окрім того, 30-річний вінничанин відзначив, що був готовий до стилю боксу, який нав'язуватиме Бутаєв.

"Я був готовий до такого бою, я знаю звідки він, у нього європейський стиль боксу і я був готовий до цього. Я хочу, щоб мої фанати насолоджувались моїми боями, коли після бою вболівальники скандують "Ти найкращий". Я хочу демонструвати їм найкращі поєдинки, найкращий бокс – це моя мета".

"Дякую моїй підтримці, моїм побратимам з України. Я відчував вашу підтримку, дякую, дякую. Слава Україні", – вигукнув Українець.

Нагадаємо, що Сергій Богачук роздільним рішенням суддів здолав росіянина Раджаба Бутаєва. Бій пройшов усю дистанцію в 10 раундів, судді нарахували перемогу українцю роздільним рішенням – 96:94, 96:94, 94:96.

Також на вечорі боксу Zuffa Boxing 2 свій поєдинок провів й інший українець Олександр Гвоздик. 38-річний ексчемпіон світу зазнав поразки нокаутом від боснійця Радівоє Калайджич у 7 раунді.