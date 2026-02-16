Українська зірка боксу розповів про приємний бонус після перемоги над росіянином

Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 КО), який на початку лютого 2026 року переміг росіянина Раджаба Бутаєва (16-2, 12 KO), відреагував на те, що їх очний поєдинок визнали "Боєм вечора".

Про це він розповів в інтерв'ю Sport-express.ua.

За його словами, у такому випадку передбачений бонус у розмірі 50 тисяч доларів. Також українець розкрив цікаві деталі контрактної системи.

"Крім того, за перемогу додають ще 50 тисяч до гонорару. Тобто за цей вечір я отримав плюс 100 тисяч зверху. У них цікава контрактна система: за кожну перемогу гонорар зростає. Ти мотивований вигравати, і фінансово це одразу відчувається. Є перспектива росту, а не фіксована сума без змін", – скзаав Богачук.

Нагадаємо, що Богачук здолав російського суперника за роздільним рішенням суддів за підсумками усіх 10 раундів – 96:94 (двічі) та 94:96. Сергій залишився незадоволений суддівством. Українець був упевнений, що виграв майже усі проведені раунди.

Для Богачука ця звитяга стала лише третьою недостроковою на професійному рингу.