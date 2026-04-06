Богачук проведе бій проти сина легенди боксу
Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 КО) наступний бій проведе 10 травня. Його суперником буде Шейн Мозлі-молодший (22-5, 10 КО).
Про це повідомила пресслужба ZuffaBoxing.
Як додає Ringmagazine, поєдинок стане головною подією боксерського турніру Zuffa Boxing 06.
Для Мозлі це буде його перший бій у промоушені Zuffa Boxing. Він востаннє бився 6 грудня минулого року, провівши поєдинок проти Хесуса Рамоса (24-1, 19 КО), якому поступився одноголосним рішенням суддів.
Американець до зустрічі з Рамосом виграв п'ять боїв поспіль, включаючи перемогу одноголосним рішенням суддів над колишнім чемпіоном світу в середній вазі Деніелом Джейкобсом у липні 2024 року.
35-річний Мозлі – син Шейна Мозлі, колишнього чемпіона світу в середній та напівсередній вазі.
Одну з поразок наступний суперник українця зазав від Брендона Адамса. Сталося це в листопаді 2018-го.
Адамс у березні 2021-го перемагав і Сергія. Торік у вересні Богачук провів реванш проти Бредона, але тріумфатором знову був представник США.
Нагадаємо, компанія Zuffa Boxing підписала контракт із Богачуком наприкінці лютого.