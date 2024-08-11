Богачук: Я відчуваю, що виграв бій з Ортісом

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) вважає, що він виграв бій проти американця Вірджіла Ортіса (22-0, 21 KO) за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).

Про це Богачук розповів після поєдинку.

"Я можу сказати одне. Люди бачили цей бій сьогодні. А хто розуміється на боксі, той знає, що сьогодні сталося. Я почуваюся чудово. Я відчуваю, що сьогодні виграв бій. Я почуваюся чудово.

Я щасливий, тому що відчував себе добре в бою. Це був чудовий поєдинок. Я відчуваю, що виграв. Я зробив два нокдауни, хлопці, перестаньте", — сказав Богачук.

Нагадаємо, що бій Богачук — Ортіс завершився рішенням більшості суддів. Попри те, що українець двічі відправив суперника в нокдаун, двоє рефері віддали перемогу Вірджилу.