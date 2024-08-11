Поступився в чемпіонських раундах: записки суддів бою Богачук — Ортіс

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) програв американцю Вірджілу Ортісу (22-0, 21 KO) рішенням більшості суддів.

Двоє рефері віддали перемогу Ортісу з рахунком 114:112, а також один з суддів визначив нічию.

Зазначимо, що на записках суддів український боксер перемагав до дев'ятого раунду включно. Однак останні три раунди або як їх ще називають, чемпіонські, судді віддали Ортісу.

AND NEW 🏆@VergilOrtiz goes the distance for the first time in his career and picks up the majority decision win. #BohachukOrtiz pic.twitter.com/PRCXg73Xfi — All the Smoke Boxing (@atsboxing) August 11, 2024

Нагадаємо, що американець двічі побував у нокдауні протягом бою — в першому та восьмому раундах.

Через цю поразку Богачук втратив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).