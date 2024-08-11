Поступився в чемпіонських раундах: записки суддів бою Богачук — Ортіс
Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) програв американцю Вірджілу Ортісу (22-0, 21 KO) рішенням більшості суддів.
Двоє рефері віддали перемогу Ортісу з рахунком 114:112, а також один з суддів визначив нічию.
Зазначимо, що на записках суддів український боксер перемагав до дев'ятого раунду включно. Однак останні три раунди або як їх ще називають, чемпіонські, судді віддали Ортісу.
Нагадаємо, що американець двічі побував у нокдауні протягом бою — в першому та восьмому раундах.
Через цю поразку Богачук втратив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).