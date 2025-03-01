Українські зірки та виступ Дорофєєвої: Усик з дружиною яскраво відсвяткували ювілей доньки

Український боксер Олександр Усик разом із дружиною Катериною організували яскраве свято на честь дня народження своєї доньки.

Чемпіон світу запросив на 15-річчя Єлизавети багато зірок зі світу українського шоу-бізнесу, серед яких були Альона Омаргалієва, Надя Дорофєєва та багато інших.

До слова, ці ж гості і влаштували неймовірний концерт на честь грандіозної події. Танцювали всі та навіть Олександр з Катериною.

У кінці свята Єлизавета урочисто розрізала червоний торт, а я гості знімали все це на камеру та вітали іменинницю.

Найкращою подією вечора стала мила та досить емоційна промова Усика на честь доньки. Боксер згадав часи виступу на Олімпіаді в Лондоні та привезену золоту медаль, яка належить Елизавети.

Нагадаємо, 24 лютого старшій доньці чемпіона світу з боксу у надважкій вазі виповнилося 15 років.

Читайте також : Відео Вітання від ексчемпіона: Джошуа поспілкувався із сином Усика

Єлизавета з батьком вирішили неофіційно відсвяткувати таку подію походом у тренажерний зал, поділившись у соцмережах відповідним відео.