Українські боксерки здобули три медалі на молодіжному турнірі в Будві

Українські боксерки здобули три нагороди на міжнародному молодіжному турнірі в чорногорській Будві.

Золоту медаль на цих змаганнях виборола Софія Новікова, яка стала найкращою у ваговій категорії до 80 кілограмів.

Ще дві українські спортсменки завершили турнір зі срібними нагородами. Анна Колотурська посіла друге місце, виступаючи у ваговій категорії до 57 кілограмів. Водночас Ірина Онопрієнко стала срібною призеркою змагань у вазі до 75 кілограмів.

Нагадаємо, раніше, 1 березня, на міжнародному турнірі Кубку Странджа в Софії українські боксери завоювали десять нагород. Золоті медалі виграли Максим Зименко, Ельвін Алієв та Павло Іллюша.

Також, у жовтні минулого року, Федерація боксу України подарувала автомобіль Škoda Данилу Жасану за здобуття бронзової нагороди на чемпіонаті світу під егідою World Boxing у Ліверпулі.