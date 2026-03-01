Збірна України здобула три золота на турнірі в Болгарії

У столиці Болгарії, Софії відбувся міжнародний боксерський турнір "Кубок Странджа", який також відомий як "малий" чемпіонат світу.

Шестеро українських боксерів та боксерок змогли дійти до фіналів у своїх вагових категоріях.

Золоті нагороди "синьо-жовтим" принесли Максим Зименко (55 кг), який здолав американця Лоренцо Патрісіо, Ельвін Алієв (65 кг), який роздільним рішенням суддів переміг Юрія Фалькао з Бразилії, а також Павло Іллюша (80 кг), який здобув перемогу над титулованим Джавохіром Умматалієвим з Узбекистану.

"Срібло" в активі Ганни Охоти (48 кг), Матвія Ражби (85 кг) та Богдана Толмачова (90 кг).

Бронзові нагороди здобули Данило Жасан (85 кг), Джамал Кулієв (80 кг), Айдер Абдураімов (60 кг) та Сійовуш Мухаммадієв.

Напередодні повідомлялося, що український надважковаговик Олександр Усик наступний бій проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.