Український боксер отримав автомобіль за бронзу ЧС-2025
Федерація боксу України подарувала автомобіль Škoda бронзовому призеру чемпіонату світу Данилу Жасану.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
У федерації зазначили, що це була історична світова першість, яка вперше пройшла під егідою World Boxing.
"Хочу подякувати нашим захисникам за можливість виступати на змаганнях. Завдяки ним я маю змогу представляти наш прапор. Низький уклін вам усім.
Дякую нашій Федерації боксу України", – сказав Жасан.
Нагадаємо, у півфіналі Жасан поступився Тігну Стотту з Великої Британії роздільним рішенням суддів – 1:4. За регламентом турніру, спортсмени, як програють півфінальні поєдинки отримають бронзові медалі.
Нагорода Жасана стала єдиною для України на світовій першості, що триває в англійському Ліверпулі. Решта українців припинили змагання на ранніх стадіях турніру.
Раніше перспективи Данила оцінив абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.