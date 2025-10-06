Український боксер отримав автомобіль за бронзу ЧС-2025

Федерація боксу України подарувала автомобіль Škoda бронзовому призеру чемпіонату світу Данилу Жасану.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У федерації зазначили, що це була історична світова першість, яка вперше пройшла під егідою World Boxing.

"Хочу подякувати нашим захисникам за можливість виступати на змаганнях. Завдяки ним я маю змогу представляти наш прапор. Низький уклін вам усім. Дякую нашій Федерації боксу України", – сказав Жасан.

Нагадаємо, у півфіналі Жасан поступився Тігну Стотту з Великої Британії роздільним рішенням суддів – 1:4. За регламентом турніру, спортсмени, як програють півфінальні поєдинки отримають бронзові медалі.

Нагорода Жасана стала єдиною для України на світовій першості, що триває в англійському Ліверпулі. Решта українців припинили змагання на ранніх стадіях турніру.

Раніше перспективи Данила оцінив абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.