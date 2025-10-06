Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Український боксер отримав автомобіль за бронзу ЧС-2025

Олександр Булава — 6 жовтня 2025, 18:21
Український боксер отримав автомобіль за бронзу ЧС-2025
ФБУ

Федерація боксу України подарувала автомобіль Škoda бронзовому призеру чемпіонату світу Данилу Жасану.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У федерації зазначили, що це була історична світова першість, яка вперше пройшла під егідою World Boxing.

"Хочу подякувати нашим захисникам за можливість виступати на змаганнях. Завдяки ним я маю змогу представляти наш прапор. Низький уклін вам усім.

Дякую нашій Федерації боксу України", – сказав Жасан.

Нагадаємо, у півфіналі Жасан поступився Тігну Стотту з Великої Британії роздільним рішенням суддів – 1:4. За регламентом турніру, спортсмени, як програють півфінальні поєдинки отримають бронзові медалі.

Нагорода Жасана стала єдиною для України на світовій першості, що триває в англійському Ліверпулі. Решта українців припинили змагання на ранніх стадіях турніру.

Раніше перспективи Данила оцінив абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.

Данило Жасан

Данило Жасан

У нього велике майбутнє: Усик назвав перспективного українського боксера
Жасан здобув єдину медаль для України на ЧС-2025
Усик підтримає Жасана на чемпіонаті світу в Ліверпулі
Він росіянин з сумнівним минулим: українець Жасан поділився думками про перемогу в 1/4 фіналу ЧС
Жасан вийшов у чвертьфінал ЧС-2025 з боксу

Останні новини