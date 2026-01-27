Гвоздик та Богачук проведуть поєдинки на одному вечорі боксу в Лас-Вегасі

Промоутерська організація Zuffa Boxing оголосила про поєдинки вечора боксу в Лас-Вегасі, що відбудеться у ніч з 31 січня на 1 лютого, де змагатимуться й українці.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 KO) зустрінеться з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 KO).

Також колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) проведе поєдинок з сербом Радивоє Калайджичем (29-3, 21 KO).

Головною подією вечора стане бій у легкій вазі між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).

Усі три поєдинки мейн карду триватимуть 10 раундів, вечір боксу відбудеться в США, Лас-Вегасі, на арені Meta Apex, що вміщує близько тисячі глядачів.

Орієнтовний початок головних боїв вечора очікується о 04:00 за київським часом.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Напередодні ірландський боксер середньої ваги Каллум Волш переміг Карлоса Окампо в першому поєдинку під егідою Zuffa Boxing.

Раніше стало відомо, що директор команди Олександра Усика веде переговори з Zuffa щодо потенційного підписання контракту.