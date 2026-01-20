Zuffa Boxing Вайта зацікавлена у підписанні Усика

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), заявив, Zuffa Boxing веде переговори щодо підписання контракту з українцем.

Його слова передає talkSPORT.

"Є контакт, є діалог, і існує інтерес (зі сторони Дейни Вайта та Zuffa Boxing).

Подробиці зараз не для публіки. Припустимо, що кілька дверей відчинені, і якщо формат, цифри та терміни збігаються, ринок може побачити хід, якого ніхто не очікує.

Усі бачили, що Дейна зробив. Він перетворив "старе ММА" на глобальну машину UFC. Його справжня сила – не просто в умінні запакувати [організувати] бій, а цілого івенту.

Якщо він долучається, масштаб і рівень уваги одразу стають іншими", – сказав Лапін.