Zuffa Boxing Вайта зацікавлена у підписанні Усика

Олександр Булава — 20 січня 2026, 18:19
Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), заявив, Zuffa Boxing веде переговори щодо підписання контракту з українцем.

Його слова передає talkSPORT.

"Є контакт, є діалог, і існує інтерес (зі сторони Дейни Вайта та Zuffa Boxing).

Подробиці зараз не для публіки. Припустимо, що кілька дверей відчинені, і якщо формат, цифри та терміни збігаються, ринок може побачити хід, якого ніхто не очікує.

Усі бачили, що Дейна зробив. Він перетворив "старе ММА" на глобальну машину UFC. Його справжня сила – не просто в умінні запакувати [організувати] бій, а цілого івенту.

Якщо він долучається, масштаб і рівень уваги одразу стають іншими", – сказав Лапін.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Напередодні Олександр заявив, що наступний бій планує провести влітку 2026 року. Команда українця вже працює над його організацією.

