Волш переміг Окампо в першому поєдинку Zuffa Boxing

Ірландський боксер середньої ваги Каллум Волш переміг Карлоса Окампо в першому поєдинку під егідою Zuffa Boxing.

Суперники пройшли усю дистанцію в 10 раундів, а перемогу ірландець святкував одноголосним рішенням суддів.

Після активних перших раундів та красивих, але ризикованих розмінів, бійці перейшли до тактичного боксу, заспокоївши ситуацію в ринзі.

У шостому раунді рефері зафіксував нокдаун Волша після того, як він втратив рівновагу після пропущеного удару, хоча на ринг боксер не впав.

У дев'ятом ураунді Карлос Окампо отримав штраф за удар нижче пояса, а у завершальній трихвилинці Волш спокійно довів поєдинок до перемоги.

Записки суддів: 98-90, 97-91 та 98-90 на користь Волша.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Раніше повідомлялось, що у межах проєкту свої поєдинки незабаром проведуть Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.