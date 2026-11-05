Форвард польського клубу примудрився не забити у порожні ворота з кількох метрів: гравець і тренер у шоці

Нападник польської Сталі Мелець став автором неймовірного промаху в матчі чемпіонату проти Погоні. Футболіст мав чудову нагоду подвоїти перевагу своєї команди на останніх секундах зустрічі, однак примудрився не влучити у ворота з убивчої позиції.

Курйозний епізод стався вже на 90+3-й хвилині. Після помилки голкіпера та захисника суперника гравець Сталі Патрік Прайснар опинився практично перед порожніми воротами.

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Здавалося, що забити з такої позиції буде справою техніки, однак приблизно з десяти метрів нападник пробив повз ціль.

Реакція на цей момент була красномовною: і сам футболіст, і головний тренер команди схопилися за голову, не повіривши у побачене.

Та, на щастя для нападника, його промах не вплинув на підсумок зустрічі. На щастя, Сталь усе ж здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що нападник англійського клубу примудрився обіграти голкіпера і влучити у поперечину перед порожніми воротами.