Боєць ММА принизив суперника найнезвичнішим прийомом: стрибав пахом по обличчю

У Південній Африці під час турніру з ММА стався один із найдивніших епізодів, які тільки можна побачити в октагоні. Боєць Слейд Шедоушот вирішив принизити свого суперника Кевіна Нсіону вкрай незвичним способом, буквально кілька разів притиснувшись пахом до його обличчя.

Поєдинок відбувся ще у вересні, однак відео цього моменту стало вірусним лише нещодавно. Коли Нсіона опинився на настилі, Шедоушот почав робити провокаційні рухи тазом прямо перед обличчям суперника.

Той помітно кривився від побаченого, а дівчата, які сиділи біля клітки, спочатку не приховували здивування, а згодом почали сміятися.

Наприкінці раунду сам Шедоушот також не стримав усмішки, а на додачу показав супернику середній палець. Зрештою південноафриканець здобув перемогу, завершивши бій достроково у третьому раунді.

Коли відео поширилося в соцмережах, користувачі почали активно жартувати над незвичним прийомом. Один із них назвав побачене найбільш божевільним епізодом в історії ММА, а інший іронічно зауважив, що удари в пах заборонені, але про удари пахом ніхто нічого не говорив.

Раніше повідомлялося, що бійчиня PFL різко стала зіркою на OnlyFans завдяки випадковому оголенню під час поєдинку.