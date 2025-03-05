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Усик придбав на аукціоні трико Беленюка: сума вас здивує

Микола Дендак — 5 березня 2025, 19:30
Усик придбав на аукціоні трико Беленюка: сума вас здивує

У Києві відбувся благодійний вечір на підтримку українських військових 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Під час аукціону було розіграно цілий ряд унікальних спортивних лотів, серед яких золота олімпійська медаль Лондона-2012 від Олександра Усика, ігрова футболка збірної України з персональним автографом від Андрія Шевченка, особисте тренування з олімпійським чемпіоном зі спортивної гімнастики Олегом Вєрняєвим, борцівське трико олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка. Третій президент України Віктор Ющенко зі своєї приватної колекції надав для аукціону старовинний рушник.

Стартова ціна за трико Беленюка склала 120 тисяч гривень. Але саме в цей час в залі непомітно з’явився Олександр Усик, який відразу підняв ціну за лот до 250 тисяч гривень. Конкурувати з Усиком ніхто не забажав.

Олександр Усик купив трико Беленюка
Олександр Усик
Фото надане організаторами благодійного вечора

А ось золота олімпійська медаль самого Олександра була продана за 500 тисяч гривень. Єдине, Усик зізнався, що це копія, яка, проте, "краща за оригінал". Мовляв, напередодні поїздки в Лондон у 2012 році він пообіцяв доньці виграти олімпійський турнір і привезти їй золоту нагороду, тож оригінал цієї медалі повинен лишитися у родині Усиків.

Всього на аукціоні було зібрано 1,8 мільйона гривень, які будуть спрямовані на підтримку бійців 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

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На заході виступили рок-гурт Kozak System, Наталія Бучинська, Вадим Олійник та скрипаль Ігор Чернявський. Дитячий ансамбль "Зернятко" виконав гімн України. Ведучими вечора були журналіст та багаторічний ведучий програми Факти-Спорт на телеканалі ICTV Андрій Ковальський та військовослужбовець й співзасновник "Накипіло" Гліб Тимошенко.

Максим Розенко, Чемпіон

Жан Беленюк Благодійність золота медаль Олександр Усик

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