Точно під стійку: захисник Бірмінгема відзначився неймовірним більярдним ударом на першій хвилині матчу

Крайній захисник Бірмінгема Александер Кокрейн став справжньою зіркою мережі після ефектного епізоду в матчі проти Міллволла.

Футболіст відзначився неймовірним ударом уже на першій хвилині зустрічі, змусивши вболівальників звернути на себе увагу.

Читайте також : Відео Форвард польського клубу примудрився не забити у порожні ворота з кількох метрів: гравець і тренер у шоці

Кокрейн наважився на дальній постріл, і це рішення виявилося неймовірно вдалим. М'яч по красивій дузі пролетів повз суперників і низом залетів точно під стійку воріт.

Такий удар став справжньою окрасою старту поєдинку та швидко привернув увагу користувачів соцмереж.

Зазначимо, що сам матч завершився впевненою перемогою Бірмінгема із рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що нападник англійського клубу примудрився обіграти голкіпера і влучити у поперечину перед порожніми воротами.