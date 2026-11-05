Точно під стійку: захисник Бірмінгема відзначився неймовірним більярдним ударом на першій хвилині матчу
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Крайній захисник Бірмінгема Александер Кокрейн став справжньою зіркою мережі після ефектного епізоду в матчі проти Міллволла.
Футболіст відзначився неймовірним ударом уже на першій хвилині зустрічі, змусивши вболівальників звернути на себе увагу.
Кокрейн наважився на дальній постріл, і це рішення виявилося неймовірно вдалим. М'яч по красивій дузі пролетів повз суперників і низом залетів точно під стійку воріт.
Такий удар став справжньою окрасою старту поєдинку та швидко привернув увагу користувачів соцмереж.
Зазначимо, що сам матч завершився впевненою перемогою Бірмінгема із рахунком 3:0.
Раніше повідомлялося, що нападник англійського клубу примудрився обіграти голкіпера і влучити у поперечину перед порожніми воротами.