Черкашин технічним нокаутом переміг мексиканця Коту

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (24-1, 15 KO) здобув дострокову перемогу на шоу від KnockOut Boxing Night 35 у Жешові, Польща.

Українець виграв бій проти Хорхе Коту (31-7, 28 КО). Черкашин домінував протягом усього поєдинку, у 7-му раунді кут мексиканця викинув рушник після серії ударів від Федора.

Рефері зафіксував технічну перемогу українця.

Fiodor Czerkaszyn (24-1) wygrywa przez TKO z

Jorge Cota (31-7). Trener Meksykanina rzucił ręcznik na dziesięć sekund przed końcem siódmej rundy... Do tego momentu wszystkie rundy wygrał Ukrainiec. #KBN35 #RozanskiOkolie pic.twitter.com/9XawetOcuK — Adrian (@adrians_mma) May 24, 2024

Нагадаємо, наприкінці лютого Черкашин переміг колумбійця Джайро Дельгадо. Поєдинок пройшов усю дистанцію. Українець виграв бій одностайним рішенням суддів. Завдяки цій перемозі Федір потрапив у десятку найкращих боксерів Всесвітньої боксерської організації (WBO).