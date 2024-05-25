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Черкашин технічним нокаутом переміг мексиканця Коту

Олександр Булава — 25 травня, 12:40
Черкашин технічним нокаутом переміг мексиканця Коту

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (24-1, 15 KO) здобув дострокову перемогу на шоу від KnockOut Boxing Night 35 у Жешові, Польща.

Українець виграв бій проти Хорхе Коту (31-7, 28 КО). Черкашин домінував протягом усього поєдинку, у 7-му раунді кут мексиканця викинув рушник після серії ударів від Федора.

Рефері зафіксував технічну перемогу українця.

Нагадаємо, наприкінці лютого Черкашин переміг колумбійця Джайро Дельгадо. Поєдинок пройшов усю дистанцію. Українець виграв бій одностайним рішенням суддів. Завдяки цій перемозі Федір потрапив у десятку найкращих боксерів Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Федір Черкашин

Федір Черкашин

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Визначилась дата наступного бою Черкашина

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