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Черкашин переміг Дельгадо одностайним рішенням суддів

Бій пройшов усю дистанцію
Сьогодні 15:44 129 0
Черкашин переміг Дельгадо одностайним рішенням суддів
#Федір Черкашин

Джерело - Чемпіон.

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (23-1, 14 KO) здобув перемогу над колумбійцем Джайро Дельгадо (11-3, 8 КО).

Поєдинок пройшов усю дистанцію. Українець виграв бій одностайним рішенням суддів.

До цього Федір провів останній бій 26 серпня 2023 року, тоді він зазнав першої поразки в кар’єрі від Анауеля Нгаміссенге. Джайро в свою чергу 3 жовтня переміг Арістідеса Переса одностайним рішенням суддів.

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