Черкашин потрапив у топ-10: WBO оновила рейтинги боксерів

Інший українець також покращив свою сходинку

Джерело - WBO.

Стало відомо оновлені рейтинги Всесвітньої боксерської організації (WBO). У них присутні два українці.

Боксер середньої ваги Федір Черкашин (23-1, 14 KO) посів 10-ту сходинку, піднявшись із 13-ї. А боєць напівсередньої ваги Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) піднявся з 6-го на 5-те місце.

Нагадаємо, наприкінці лютого Черкашин переміг одностайним рішенням суддів колумбійця Джайро Дельгадо.

Чухаджян у своєму наступному поєдинку битиметься з Гаррі Скарффом за статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким нині володіє Джарон Енніс.

Раніше легендарний боксер Леннокс Льюїс назвав фаворита бою Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі та прокоментував перемогу Джошуа.