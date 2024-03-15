Головне
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 29566 2
Футбол без співчуття
Сьогодні 20:01 396
Олександрія мінімально переграла Ворсклу в 21 турі УПЛ
Сьогодні 19:56 225
Світоліна та Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 19:45 267
Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати
Сьогодні 19:38 319
Букмекери визначили фаворитку матчу Костюк проти Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 17:20 444
Достроковий фінал та запах сенсації: чого очікувати від дуелей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:03 626
Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій
Сьогодні 15:17 674
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи
Сьогодні 14:17 10881
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: як це було
Сьогодні 13:17 1558 1
Прямі трансляції

Черкашин потрапив у топ-10: WBO оновила рейтинги боксерів

Інший українець також покращив свою сходинку
Сьогодні 21:46 94 0
Черкашин потрапив у топ-10: WBO оновила рейтинги боксерів
#Карен Чухаджян, #Федір Черкашин

Джерело - WBO.

Стало відомо оновлені рейтинги Всесвітньої боксерської організації (WBO). У них присутні два українці.

Боксер середньої ваги Федір Черкашин (23-1, 14 KO) посів 10-ту сходинку, піднявшись із 13-ї. А боєць напівсередньої ваги Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) піднявся з 6-го на 5-те місце.

Нагадаємо, наприкінці лютого Черкашин переміг одностайним рішенням суддів колумбійця Джайро Дельгадо.

Чухаджян у своєму наступному поєдинку битиметься з Гаррі Скарффом за статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким нині володіє Джарон Енніс.

Раніше легендарний боксер Леннокс Льюїс назвав фаворита бою Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі та прокоментував перемогу Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи 10881
Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі 2918 2
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 35561 2
Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців 14246
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів 29566 2
Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну 5526 2
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92523
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60463
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64662
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11266
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16136 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6040 2