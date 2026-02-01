Українська правда
Гвоздик та Богачук провели зважування напередодні шоу Zuffa Boxing

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 10:10
Українські боксери Олександр Гвоздик та Сергій Богачук провели церемонію зважування напередодні свого дебюту у Zuffa Boxing.

Трансляцію церемонії провів канал Vegas Sports Today.

Так, ексчемпіон світу Гвоздик показав 79,4 кг, тоді як його майбутній суперник Радівоє Калайджич важить 78,9.

Сергій Богачук продемонстрував вагу у 72,35 кг – таку саму, як і його опонент росіянин Раджаб Бутаєв.

Обидва поєдинки відбудуться у Лас-Вегасі на арені "Meta Apex" у ніч з 1 на 2 лютого. Головною подією вечору боксу буде протистояння між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО). 

Раніше Сергій Богачук заявив, що зможе нокаутувати Бутаєва.

