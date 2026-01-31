Зможу нокаутувати, – Богачук про бій з росіянином

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26−3, 24 KO) сподівається порадувати публіку достроковою перемогою над росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 KO) в межах шоу Zuffa Boxing, що відбудеться 1 лютого.

Слова українця цитує Boxing Scene.

"Якщо він не буде готовий до бою, я зможу його нокаутувати", – заявив Богачук.

30-річний українець зазнав двох поразок від Верджила Ортіса у 2024 році та Брендона Адамса у 2025. Богачук вважає, що ці поєдинки проти сильних опонентів додали йому досвіду, який знадобиться у протистоянні з Бутаєвим.

"У мене був хороший досвід і сильні суперники, а тепер у мене ще один якісний опонент із хорошим стилем. Буде цікаво. Це гарний бій. Він з іншої школи – європейської. Більш технічної, більш тактичної", – сказав Богачук.

У послужному списку Сергія Богачука 26 перемог, в тому числі 24 – нокаутом, та три поразки на професійному рингу. У вересні 2025 року одноголосним рішенням суддів українець поступився в реванші Брендону Адамсу.

Нагадаємо, що 1 лютого у Лас-Вегасі бій проведе ще один українець – Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО). 38-річний боксер спробує перемогти серба Радивоє Калайджича (29-3, 21 KO).