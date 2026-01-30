Українська правда
Де в Україні подивитися поєдинки Гвоздика та Богачука на вечорі боксу в Лас-Вегасі

Олексій Мурзак — 30 січня 2026, 17:44
2 лютого у Лас-Вегасі відбудеться вечір боксу Zuffa Boxing 02, головною подією якого стане бій у легкій вазі (до 61,2 кг) між мексиканцями Хосе Валенсуелою та Дієго Торресом.

Також у шоу виступатимуть українці Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.

У повному обсязі Zuffa 02, включно з боями прелімів, в Україні можна буде переглянути на OTT-платформі Setanta Sports.

Бої головного карду, зокрема і поєдинки Сергій Богачук – Раджаб Бутаєв та Радівоє Калайджич – Олександр Гвоздик, будуть також доступні на одному з лінійних каналів Setanta Sports.

Трансляція прелімів розпочнеться о 02:00 в ніч на 2 лютого, а ось мейн кард Zuffa 02, за участі українців, стартує о 04:00 за київським часом.

Склад всіх учасників вечора боксу від Zuffa Boxing можна переглянути ТУТ.

