Британський журналіст: якщо Ф'юрі переможе Усика, вони зроблять трилогію

Якщо Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) переможе у реванші українського чемпіона за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО), то відбудеться третій бій.

У цьому впевнений боксерський кореспондент The Telegraph, а також колумніст журналу та радіо- і телеведучий Гарет Девіс. Його цитує портал Boxing News 24:

"Я очікую побачити людину, готову спокутувати свою провину, щоб повернути три пояси і помститися за свою поразку. Тайсон намагатиметься повернути свою кар'єру на правильний шлях. Очевидно, що він тільки почав підготовку. Я чув від Спенсера Брауна, його менеджера, що він в чудовому настрої. Думаю, в середу він буде співати і танцювати. Буде багато розваг.

Ф'юрі дуже поважає Усика, навіть незважаючи на те, що багато речей, які він говорить, не виглядають поважними. Він буде продавати це. Він зробить з цього шоу Тайсона Ф'юрі. Ось побачите. Він любить бути перед камерами. Йому добре заплатять за реванш. Він захоче виграти його. Думаю, якщо він переможе, вони зроблять трилогію".

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Раніше повідомлялося, що Усик створив акаунт у Тіктоці.