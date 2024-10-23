Набиває м'яч і танцює під Alyona Alyona: Усик створив акаунт у Тіктоці

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик оголосив про створення акаунту у Тіктоці.

Український боксер вже опублікував декілька відео, на яких він танцює та набиває футбольний м'яч.

"Агов, хлопці, підписуйтеся на мій офіційний Тікток акаунт! Будьте щасливі завжди", – йдеться у заяві Олександра.

Менш ніж за добу на акаунт боксера підписалося більше 15 тисяч фанатів.

Нагадаємо, у грудні Усик проведе реванш із Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок пройде 21 грудня у Саудівській Аравії.