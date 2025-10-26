Паркер розповів, як буде проходити "реабілітацію" після поразки від Вордлі

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (36-4, 23 КО) після поразки від Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) визнав, що програвати завжди погано. Він сказав, що "реабілітацію" пройде в родинному колі, адже це додає йому сил.

Слова Паркера передає Ringmagazine.com.

"Послухайте, це жахливо програвати бій. Я не буду сидіти тут і вдавати, що я повністю щасливий, але життя триває. Бокс – це частина того, чим я займаюся, але мені дуже пощастило мати дружину, дітей і щасливу сім’ю.

Я хочу повернутися до них, перегрупуватися та подивитися, що буде далі, але це жахливо. Я збираюся продовжувати. Це просто яма на моєму шляху, але я все ще збираюся продовжувати.

Я почувався на ринзі добре. У мені все ще є вогонь, він все ще горить, і, гадаю, я маю показати це в наступному бою", – сказав Паркер.