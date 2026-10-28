У Ей Джея достатньо потужності, щоб нокаутувати його: Джонс – про дуель Ф'юрі проти Джошуа

Колишній чемпіон Рой Джонс не став підтримувати одного боксера у британському протистоянні Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його цитує Boxing News.

"Я не схиляюся на чийсь бік. Мені подобаються обидва бійці, я вболіваю за них обох. Вважаю, що вони зробили дуже багато для боксу, досягли значних успіхів і подарували вболівальникам чимало чудових вечорів. Що стосується Ф'юрі, то він завжди був бійцем, який, здається, здатен знайти вихід із будь-якої ситуації. Я знаю, що він добре вміє пристосовуватися та знаходити рішення, тому в цьому плані перевагу варто віддати йому. Але водночас у Ей Джея достатньо потужності, щоб нокаутувати його", – сказав Джонс.

Рой схиляється до того, що якщо переможця бою визначить нокаут, то більше шансів оформити таку дострокову перемогу є у Ей Джея.

"Якщо все вирішиться нокаутом, думаю, що Ентоні нокаутує його. Але якщо хтось зможе розгадати суперника, то, на мою думку, це буде Ф'юрі", – зазначив ексчемпіон.

Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

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Раніше Дерек Чісора раптово розкритикував співпрацю Ей Джея з командою Олександра Усика. Нагадаємо, що напередодні грудневого поєдинку Ентоні повернувся до тренера Бена Девісона, який готує Джошуа до бою, але водночас плідно контактує з представниками команди непереможеного українця.

Додамо, що одним зі спаринг-партнерів Тайсона є Джаррелл Міллер.