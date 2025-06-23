Туркі пообіцяв бонус за нокаут у поєдинку Кроуфорд – Канело
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх пообіцяв виплатити бонус тому боксеру у поєдинку Кроуфорда та Канело, який відправить суперника у нокаут.
Слова функціонера наводить ESPN.
"У нас більше не буде боїв типу "Том та Джеррі". Починаючи з цього поєдинку та у наступних, я платитиму бонус за нокаут", – сказав Туркі.
Втім, Аль аш-Шейх не уточнив розмір виплати та чи буде це розповсюджуватись на андеркард.
Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.
Нагадаємо, Теренс Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).
Напередодні боксери провели чергову дуель поглядів, яка завершилась штовханиною.