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Туркі пообіцяв бонус за нокаут у поєдинку Кроуфорд – Канело

Володимир Максименко — 23 червня 2025, 00:20
Туркі пообіцяв бонус за нокаут у поєдинку Кроуфорд – Канело
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх пообіцяв виплатити бонус тому боксеру у поєдинку Кроуфорда та Канело, який відправить суперника у нокаут.

Слова функціонера наводить ESPN.

"У нас більше не буде боїв типу "Том та Джеррі". Починаючи з цього поєдинку та у наступних, я платитиму бонус за нокаут", – сказав Туркі.
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Втім, Аль аш-Шейх не уточнив розмір виплати та чи буде це розповсюджуватись на андеркард.

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Теренс Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Напередодні боксери провели чергову дуель поглядів, яка завершилась штовханиною.

Бокс Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд Туркі аль Аш-Шейх

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