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Туркі Аль-Шейх хоче побачити бій Кроуфорд — Енніс

Олександр Булава — 14 липня, 11:59
Туркі Аль-Шейх хоче побачити бій Кроуфорд — Енніс

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх хоче побачити бій колишнього абсолютного чемпіона у двох дивізіонах Теренса Кроуфорда з володарем титулу IBF у напівсередній вазі Джароном Еннісом.

Про це Аль-Шейх розповів у Twitter.

"Я щойно звернувся до боксера Джарона Енніса та Едді Гірна, щоб привітати його з перемогою, і я хотів би незабаром побачити бій Енніса з Кроуфордом у першій середній вазі", написав Туркі.

Напередодні Енніс достроково переміг представника Вірменії Давіда Аванесяна (30-4-5, 18 КО) та захистив титул IBF у напівсередній вазі.

Наступний поєдинок Кроуфорда запланований на 3 серпня проти володаря титулу WBA Ісраїла Мадрімова (10-0, 7 КО).

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