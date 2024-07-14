Туркі Аль-Шейх хоче побачити бій Кроуфорд — Енніс

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх хоче побачити бій колишнього абсолютного чемпіона у двох дивізіонах Теренса Кроуфорда з володарем титулу IBF у напівсередній вазі Джароном Еннісом.

Про це Аль-Шейх розповів у Twitter.

"Я щойно звернувся до боксера Джарона Енніса та Едді Гірна, щоб привітати його з перемогою, і я хотів би незабаром побачити бій Енніса з Кроуфордом у першій середній вазі", — написав Туркі.

I just reached out to boxer Jaron Ennis and Eddie Hearn to congratulate him on his win and I'd love to see Ennis in fight with Crawford at weight 154 soon🤷🏻‍♂️🥊🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 14, 2024

Напередодні Енніс достроково переміг представника Вірменії Давіда Аванесяна (30-4-5, 18 КО) та захистив титул IBF у напівсередній вазі.

Наступний поєдинок Кроуфорда запланований на 3 серпня проти володаря титулу WBA Ісраїла Мадрімова (10-0, 7 КО).