Кроуфорд втратив пояс WBC у напівсередній вазі

Всесвітня боксерська рада (WBC) понизила Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) до статусу "чемпіона світу у відпустці" у напівсередній вазі.

Про це повідомило видання Boxing Scene.

Таке рішення пов'язано з бажанням боксера провести наступний бій в іншій ваговій категорії — першій середній.

Наступний поєдинок Кроуфорда запланований на 3 серпня проти володаря титулу WBA Ісраїла Мадрімова (10-0, 7 КО). На кону також стоятиме тимчасовий пояс WBO, а до моменту проведення бою може бути розіграний повноцінний титул, оскільки очікується, що нинішній чемпіон Себастьян Фундора (21-1-1, 13 КО) буде позбавлений статусу WBO, адже він готується до поєдинку з Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Також зазначається, що WBC санкціонувала бій Кроуфорда та Мадрімова за звання обов’язкового претендента на свій пояс у першій середній вазі.

Нагадаємо, титулом тимчасового чемпіона WBC у цьому дивізіоні володіє українець Сергій Богачук (24-1, 23 КО).











