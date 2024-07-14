Енніс достроково переміг Аванесяна та захистив титул IBF

Американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) переміг представника Вірменії Давіда Аванесяна (30-4-5, 18 КО) та захистив титул IBF у напівсередній вазі (до 66,68 кг).

Бій відбувся у Філадельфії (США). Поєдинок достроково завершився у 5-му раунді. Після нокдауну кут вірменського боксера відмовився від продовження бою.

Нагадаємо, у травні український боксер Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) переміг британця Гаррі Скарффа (13-3, 3 КО) у бою за титул чемпіона IBF Interim у напівсередній вазі та став обов’язковим претендентом на пояс IBF, яким володіє Джарон Енніс.