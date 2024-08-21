Аль-Шейх пояснив, за яких умов буде співпрацювати з блогером Полом

Промоутер Туркі Аль-Шейх готовий почати співпрацю з Джейком Полом, але якщо той погодиться битися проти серйозних опонентів.

Слова функціонера передає BoxingKingdom.

"Джейк має зрозуміти, чого він хоче. Якщо він хоче бути боксером, то йому потрібно робити великі бої з боксерами. Це моя думка.

Якщо він хоче працювати з Riyadh Season, він повинен буде битися зі справжніми бійцями. У такому разі я його підтримаю", – сказав промоутер.