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Аль-Шейх пояснив, за яких умов буде співпрацювати з блогером Полом

Руслан Травкін — 21 серпня, 09:47
Аль-Шейх пояснив, за яких умов буде співпрацювати з блогером Полом
Туркі Аль-Шейх
Getty images

Промоутер Туркі Аль-Шейх готовий почати співпрацю з Джейком Полом, але якщо той погодиться битися проти серйозних опонентів.

Слова функціонера передає BoxingKingdom.

"Джейк має зрозуміти, чого він хоче. Якщо він хоче бути боксером, то йому потрібно робити великі бої з боксерами. Це моя думка.

Якщо він хоче працювати з Riyadh Season, він повинен буде битися зі справжніми бійцями. У такому разі я його підтримаю", – сказав промоутер.

Джейк Пол наступний бій проведе проти 60-річного Майка Тайсона. Між ними відбулася штовханина на прессконференції. Через вибір суперників блогера розкритикував колишній чемпіон UFC.

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