Між Тайсоном та Полом відбулася штовханина на пресконференції
Майк Тайсон та Джейк Пол
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Колишній чемпіон світу Майк Тайсон та блогер і боксер Джейк Пол влаштували штовханину.
Це сталося на пресконференції перед боєм, який запланований на 15 листопада 2024 року. Поєдинок відбудеться на стадіоні "AT&T" в Арлінгтоні (США).
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Зазначимо, що спершу бій мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".
Нагадаємо, раніше Пол викликав на бій чемпіона UFC у напівважкій вазі (до 93 кг) Алекса Перейру.