Між Тайсоном та Полом відбулася штовханина на пресконференції

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон та блогер і боксер Джейк Пол влаштували штовханину.

Це сталося на пресконференції перед боєм, який запланований на 15 листопада 2024 року. Поєдинок відбудеться на стадіоні "AT&T" в Арлінгтоні (США).

Відео

‼️ Mike Tyson shoves Jake Paul, who returns the favour, during their press conference face-off ahead of Nov 15th…



[🎥 @Netflix] pic.twitter.com/APTmqQialM — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 18, 2024

Зазначимо, що спершу бій мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Нагадаємо, раніше Пол викликав на бій чемпіона UFC у напівважкій вазі (до 93 кг) Алекса Перейру.