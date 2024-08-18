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Між Тайсоном та Полом відбулася штовханина на пресконференції

Микола Дендак — 18 серпня, 22:46
Між Тайсоном та Полом відбулася штовханина на пресконференції
Майк Тайсон та Джейк Пол
Getty Images

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон та блогер і боксер Джейк Пол влаштували штовханину.

Це сталося на пресконференції перед боєм, який запланований на 15 листопада 2024 року. Поєдинок відбудеться на стадіоні "AT&T" в Арлінгтоні (США).

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Зазначимо, що спершу бій мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Нагадаємо, раніше Пол викликав на бій чемпіона UFC у напівважкій вазі (до 93 кг) Алекса Перейру.

Бокс Джейк Пол Майк Тайсон

Майк Тайсон

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