Ти — ганьба боксу, фальшивка, імітатор: колишній чемпіон UFC жорстко розкритикував Пола

Колишній чемпіон UFC у середні вазі Майкл Біспінг поділився емоціями від пресконференції Майка Тайсона та Джейка Пола. Біспінг незадоволений діями та поведінкою відомого блогера.

Про це він сказав у новому випуску на своєму ютуб-каналі.

"Джейку, ненавиджу вказувати на очевидне. Але щойно ти сам зізнався в тому, що є жалюгідним чоловічком, який збирається битися з легендою, яка дуже стара. З чуваком, який уже давно не той, яким був колись.

Джейк Пол це такий собі чувак, який щиро вірить, що він був посланий нам усім згори. Не збираюся принижуватись, розповідаючи все, що я про нього думаю. Але я радий, що його нарешті освистали, він отримав по заслугах.

Ти — ганьба боксу, самозванець, імітатор та фальшивка. Ти жалюгідний чоловічок, жалюгідна особистість. Кинь спершу виклик самому собі, адже бої це передусім виклик самому собі. Зрозуміло, ще є бізнес. У цьому плані бізнес усе це вбиває. Але не розповідай мені всю цю хрінь про бійців, про пошану. Тому що в цей момент ти мене дратуєш.



Та якби мені у твоєму віці сказали: "Чуваку, тримай 40 мільйонів доларів за бій з 60-річним мужиком". Я б їм відразу відповів: "Засуньте собі ці гроші в сраку. Дайте мені бій із чуваком мого віку". Бо саме так сказав би справжній боєць", — сказав Біспінг.