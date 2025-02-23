Туркі: Я вважаю, що Ф'юрі повернеться у бокс
Тайсон Ф'юрі
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Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів про бій, який би він хотів організувати.
Слова функціонера наводить The Ring.
"Я хочу бій Джошуа проти Тайсона. Я розмовляв із Ф'юрі, але не про це. Втім, я вважаю, що він міг би повернутись у бокс", – розповів Туркі.
Нагадаємо, британський боксер оголосив про завершення кар'єри після поразки від Олександра Усика в поєдинку-реванші.
Втім, цій заяві не всі повірили – Ділліан Ввайт вважає, що Тайсон незабаром скучить за спортом та повернеться.
Раніше директор Top Rank розповів, що може змусити "Циганського короля" повернутись в ринг.