Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Туркі: Я вважаю, що Ф'юрі повернеться у бокс

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 14:11
Туркі: Я вважаю, що Ф'юрі повернеться у бокс
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів про бій, який би він хотів організувати.

Слова функціонера наводить The Ring.

"Я хочу бій Джошуа проти Тайсона. Я розмовляв із Ф'юрі, але не про це. Втім, я вважаю, що він міг би повернутись у бокс", – розповів Туркі.

Нагадаємо, британський боксер оголосив про завершення кар'єри після поразки від Олександра Усика в поєдинку-реванші.

Втім, цій заяві не всі повірили – Ділліан Ввайт вважає, що Тайсон незабаром скучить за спортом та повернеться.

Раніше директор Top Rank розповів, що може змусити "Циганського короля" повернутись в ринг.

Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Туркі аль Аш-Шейх

Туркі аль Аш-Шейх

Алькатрас та Колізей: Туркі озвучив грандіозні плани на майбутні вечори боксу
Сауль Альварес підписав довгостроковий контракт із Туркі Аль-Шейхом
Гарсія та Хейні підписали контракти на два поєдинки зі сподіванням провести реванш
Промоутер Усика прокоментував можливість поєдинку з Кличком
Аль аш-Шейх анонсував кард майбутнього вечору боксу в США за участі Гарсії та Хейні

Останні новини