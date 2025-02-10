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Вайт: Ф'юрі не завершив кар'єру

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 10:22
Вайт: Ф'юрі не завершив кар'єру
Ділліан Вайт
Getty images

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) вважає, що Тайсон Ф'юрі не завершив кар'єру, оскільки йому швидко набридне життя без боксу.

Спортсмен дав свій коментар BoxNation.

"Ф'юрі не завершив кар'єру. Він просто буде відпочивати, доки йому не набридне це. Дуже скоро він набере вагу захоче це змінити.

Він просто любить створювати всілякі історії та загадки. Просто уявіть, що він знову повернеться", – розповів Вайт.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі британець оголосив про завершення кар'єри.

Раніше промоутер "Циганського короля" розповів, за яких умов боксер повернеться у професійний бокс.

Бокс Тайсон Ф'юрі Ділліан Вайт

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