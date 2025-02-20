Директор Top Rank розповів, що змусить Ф'юрі відновити кар'єру

Директор промоутерської компанії Top Rank Бред Джейкобс вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2–1, 24 КО) може відновити професійну кар'єру заради бою з іншим британцем Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Слова Джейкобса передає SkySports.

"Він виглядає так, ніби він щасливий, що вийшов на пенсію, але він робив це і раніше. Тайсон не думає ні про кого, тільки про себе, звісно. Я думаю, що бій з Ентоні Джошуа поверне його з пенсії, якщо це буде правильна ситуація і він відчує, що це хороший крок для нього.

Але якщо ні, то нехай Бог благословить його, він заслужив те, що має. Я вважаю, що потенціал для цього є. Що з цього вийде, ніхто не знає. Тайсон і раніше робив приголомшливі речі, і я не здивуюся, якщо він зробить це знову", – заявив Джейкобс.

Раніше Ентоні Джошуа заявляв, що його основною ціллю на 2025 рік є бій з Тайсоном Ф’юрі, однак останній нещодавно завершив кар’єру. У зв'язку з чим, його наступний суперник наразі не визначений.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.