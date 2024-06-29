Ти марнуєш час, а ми зараз тренуємося — Туркі та Ф'юрі звернулися до Усика

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх та ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зухвало звернулися до чемпіона WBO, WBA, WBC Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Туркі опублікував відео зі зверненням у соцмережі X.

"Ти марнуєш час на Скелю та фільми. А ми зараз тренуємося", — сказав Аль аш-Шейх.

"Ми готуємося до тебе, Усику. Відновлюйся, брате. Зустрінемося у грудні для великого нокауту та великого шоу. Поїхали. Повертайся у спортзал", — додав Ф’юрі.

"Ми готуємося до тебе, Усику. Відновлюйся, брате. Зустрінемося у грудні для великого нокауту та великого шоу. Поїхали. Повертайся у спортзал", — додав Ф’юрі.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.