Не за нокаут: Туркі уточнив, за що боксери отримуватимуть грошовий бонус
Туркі Аль аш-Шейх
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Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань
розваг Туркі Аль аш-Шейх знову прокоментував
своє рішення щодо виплати бонусів боксерам.
Його коментар публікує Bad Left Hook.
За словами Туркі, система бонусів буде випробувана на бою Канело – Кроуфорд.
"Ми запроваджуємо бонус, але не за нокаут. Бонус буде за якість виступу. І в майбутньому ми будемо ще наполегливіше працювати над тим, щоб обирати правильних бійців для правильних боїв. Я не люблю біганину. Бонус буде тим, хто показує справжній бокс. Якщо ви пересуваєтесь по рингу, як ми бачили в останньому бою Канело проти Скалла – це просто втеча протягом 12 раундів, а не бокс." – заявив Туркі.
Аль аш-Шейх знову не уточнив розмір виплати та чи буде це розповсюджуватись на андеркард.
Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у
Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що
на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.
Раніше боксери
провели битву поглядів, яка завершилася штовханиною.