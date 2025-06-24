Не за нокаут: Туркі уточнив, за що боксери отримуватимуть грошовий бонус

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх знову прокоментував своє рішення щодо виплати бонусів боксерам.

Його коментар публікує Bad Left Hook.

За словами Туркі, система бонусів буде випробувана на бою Канело – Кроуфорд.

"Ми запроваджуємо бонус, але не за нокаут. Бонус буде за якість виступу. І в майбутньому ми будемо ще наполегливіше працювати над тим, щоб обирати правильних бійців для правильних боїв. Я не люблю біганину. Бонус буде тим, хто показує справжній бокс. Якщо ви пересуваєтесь по рингу, як ми бачили в останньому бою Канело проти Скалла – це просто втеча протягом 12 раундів, а не бокс." – заявив Туркі.

Аль аш-Шейх знову не уточнив розмір виплати та чи буде це розповсюджуватись на андеркард.

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Раніше боксери провели битву поглядів, яка завершилася штовханиною.