Тренер оцінив шанси Вордлі у поєдинку з Усиком

Роб Ходжкінс, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі, оцінив потенційний бій з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком.

Про це фахівець розповів у коментарі BoxNation

"У нас є найкращі боксерські уми у Великій Британії — Бен Девісон і Лі Вайлі. Ми підготуємо план на бій, щоб спробувати вибити Усика з колії, і подивимось, як усе складеться. Думаю, наші шанси не гірші, ніж у будь-кого іншого. Для мене Усик — найкращий боксер усіх часів, незалежно від вагової категорії.

Та все залежить від упевненості Фабіо. Він вийде на ринг, будучи переконаним на 100%, що переможе Усика і нокаутує його. Усик — боєць найвищого класу, але що буде, якщо Фабіо влучить? Обидві його руки можуть зрівняти шанси. Це буде захопливий поєдинок, і ми вже не можемо дочекатися, щоб почати підготовку", — сказав Ходжкінс.