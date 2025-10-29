Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Тренер оцінив шанси Вордлі у поєдинку з Усиком

Олександр Булава — 29 жовтня 2025, 20:24
Тренер оцінив шанси Вордлі у поєдинку з Усиком
Джозеф Паркер VS Фабіо Вордлі
Getty images

Роб Ходжкінс, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі, оцінив потенційний бій з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком.

Про це фахівець розповів у коментарі BoxNation

"У нас є найкращі боксерські уми у Великій Британії — Бен Девісон і Лі Вайлі. Ми підготуємо план на бій, щоб спробувати вибити Усика з колії, і подивимось, як усе складеться. Думаю, наші шанси не гірші, ніж у будь-кого іншого. Для мене Усик — найкращий боксер усіх часів, незалежно від вагової категорії.

Та все залежить від упевненості Фабіо. Він вийде на ринг, будучи переконаним на 100%, що переможе Усика і нокаутує його. Усик — боєць найвищого класу, але що буде, якщо Фабіо влучить? Обидві його руки можуть зрівняти шанси. Це буде захопливий поєдинок, і ми вже не можемо дочекатися, щоб почати підготовку", — сказав Ходжкінс.

Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Сам Паркер заявив, що Усик, можливо, зрадів його поразці.

Олександр Усик Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі

Вордлі: Усик не є непереможним
Паркер: Гадаю, Усик радий перемозі Вордлі
Дюбуа назвав бажаних суперників на наступний поєдинок
Тренер Паркера – про рішення рефері зупинити бій з Вордлі: Це була справжня битва
Воррен: Сподіваюсь, Усик стримає своє слово

Останні новини