Паркер: Гадаю, Усик радий перемозі Вордлі

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 13:09
Джозеф Паркер висловив свою думку стосовно питання, чи зрадів Олександр Усик його поразці від Фабіо Вордлі.

Новозеландець поспілкувався з Аріелем Хельвані.

"Гадаю так, він був радий. Я з маленької країни – Нової Зеландії. Це інша частина світу, а бійці з подібних місць мають більше шанувальників, аніж популярні боксери. Ймовірно, він матиме більш грошовий бій – це також можливо.
Мої наступні суперники? Джошуа, Кабаєл, Хргович – варіанти є. Я впевнений, що ми зможемо зробити великий бій проти топового суперника", – розповів Паркер.

Нагадаємо, напередодні Вордлі переміг Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком.

Раніше новозеландець розповів, чи вірить він у можливість реваншу з Вордлі.

