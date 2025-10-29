Паркер: Гадаю, Усик радий перемозі Вордлі

Джозеф Паркер висловив свою думку стосовно питання, чи зрадів Олександр Усик його поразці від Фабіо Вордлі.

Новозеландець поспілкувався з Аріелем Хельвані.

"Гадаю так, він був радий. Я з маленької країни – Нової Зеландії. Це інша частина світу, а бійці з подібних місць мають більше шанувальників, аніж популярні боксери. Ймовірно, він матиме більш грошовий бій – це також можливо.

Мої наступні суперники? Джошуа, Кабаєл, Хргович – варіанти є. Я впевнений, що ми зможемо зробити великий бій проти топового суперника", – розповів Паркер.

Нагадаємо, напередодні Вордлі переміг Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком.

