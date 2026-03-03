Ексчемпіон світу назвав фаворита бою між Вордлі та Дюбуа

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає володаря титулу WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі фаворитом у поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Про це він розповів у коментарі First Round TV.

"Чудовий бій. Люди продовжують говорити, що як боксер Даніель Дюбуа кращий за Фабіо Вордлі. Насправді я так не вважаю. Я думаю, що у Фабіо Вордлі багатший арсенал. Мені здається, що він здатний зробити більше різних речей. Я вважаю, що в нього кращий захист. Не зрозумійте мене неправильно, одну річ Даніель може робити краще: просто вийти на ринг із чистою агресією та міццю. Звичайно, я вважаю, що в цьому аспекті він уміліший. Але загалом мені здається, що Фабіо кращий, і він покаже це у вечір бою", – сказав Беллью

Зазначимо, що бій між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. Вони битимуться за чемпіонський пояс WBO в надважкій вазі.

Це буде перший захист для Фабіо. Він став повноцінним чемпіоном у листопаді після відмови Усика від титулу.