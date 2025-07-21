Відповідальність беру на себе: Сіренко прокоментував свою першу поразку в професійній кар'єрі

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) вперше прокоментував свою поразку в бою проти британця Соломона Дакреса (10-1, 3 КО), наголосивши, що він не показав навіть частини того, на що здатен.

Відповідну публікацію він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Я розчарований своїм виступом і щиро визнаю – я не показав навіть частини того, на що здатен. Причини можна шукати, виправдання – знаходити. Але правда одна: усю відповідальність я беру на себе.

Я зроблю глибоку роботу над помилками, розберу цю поразку до найдрібніших деталей і винесу з неї правильні уроки. Я обов'язково повернусь у ринг – зовсім з іншим вогнем в очах і іншим настроєм. Це ще не кінець. Це початок нового шляху. Дякую вам за віру", – написав Сіренко.

Нагадаємо, в андеркарді бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа українець Владислав Сіренко програв одностайним рішенням суддів – 91:99, 92:98, 92:99, зазнавши першої поразки в кар'єрі.