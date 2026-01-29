У Флориді заарештували відомого боксера Девіса

Чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) взяли під варту, коли той виходив із магазину у Флориді.

Про це повідомляє BoxingScene.

Нагадаємо, що у середині січня 2026 року місцева поліція видала ордер на арешт боксера. Джервонту звинувачують у домашньому насильстві щодо його колишньої дівчини та навіть спробі викрадення людини.

Незабаром Девіс постане перед судом.

Відзначимо, що відомий спортсмен силоміць вивів екскохану із клубу, де вона працювала VIP-офіціанткою. Після чого побив на паркінгу. Цей момент потрапив на встановлені відеокамери.

Девіс вже неодноразово потрапляв у подібні ситуації. Також боксер порушував умови домашнього арешту, який йому призначили через втечу з місця ДТП, яка сталась восени 2020 року.

Востаннє Девіс виходив у ринг 1 березня 2025 року, коли несподівано не зумів перемогти Ламонта Роуча. Судді нарахували нічию.

Раніше президент WBA Хільберто Мендоса розповів, яка доля чекає на титул, яким володіє скандальний Девіс.