Відомий український тренер дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Заслужений тренер України з боксу Михайло Зав’ялов вважає, що у другій зустрічі між Олександром Усиком (22-0, 14 KO) та Тайсонам Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) немає фаворита.

Про це він заявив в інтерв'ю для сайту Sport24.ua.

"Передбачаю, що бій складатиметься рівно. Важливу роль відіграватиме психологічна й фізична підготовка, інша тисяча складових факторів. Ф’юрі вийде повернути собі пояси. І не в його інтересах затягувати бій. Він готується віддати все і зав’язати з боксом. Тож шанси на перемогу – 50 на 50", – сказав він.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.