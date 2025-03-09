Тут і думати не варто: тренер Дюбуа пояснив, чому Усику потрібно провести реванш із Даніелем

Дон Чарльз, який є тренером британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), вважає, що Олександру Усику (23-0, 14 КО) варто провести реванш з його підопічним, оскільки той хоче стати абсолютним чемпіоном світу, а українець хотів би стати абсолютом вдруге.

Про це Чарльз сказав для SecondsOut.

"З ким битиметься Усик – рішення прийматиме він сам. Але тут і думати нема чого. Деніел має титул IBF. Усик вже ставав абсолютним чемпіоном у бою проти Тайсона Ф'юрі і, очевидно, хоче створити більше історії. Він привселюдно сказав про цей поєдинок, не я про це говорив. У нього залишилося два боя, і він хоче битися з Дюбуа, і ми готові до випробування, ми готові забрати інші пояси. Усик хоче, мабуть, стати першим в історії, хто став абсолютним чемпіоном двічі. Це чудова можливість для Даніеля стати абсолютним чемпіоном. Тут навіть і думати нема чого", – сказав Дон Чарльз.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. В одному з раундів Олександр взяв тайм-аут, адже Даніель влучив йому в пах. Бій завершився перемогою українця нокаутом у 9 раунді.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Після бою Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився.