Тренер Дюбуа назвав боксера, який здатен перемогти Усика

Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа, заявив, що британський боксер Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) зможе перемогти українського чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Clubhouse Boxing.

"Чи зможе Мозес Ітаума перемогти Усика? Відповідь – так, але я не думаю, що це станеться зараз. Немає потреби поспішати. Але якщо Олександр не завершить кар'єру, скажімо, через 12 місяців, тоді це може статися", – сказав Чарльз.

Нагадаємо, що WBC дозволила Усику провести добровільний захист поясу. Українець обрав суперником легендарного панчера Деонтея Вайлдера. Орієнтовно бій відбудеться у липні 2026 року у Лос-Анджелесі чи Лас-Вегасі.

Згодом ексчемпіон світу Карл Фроч назвав боксерів, які заслуговують на бій проти українця. Напередодні сам Усик відверто розповів про жертви, які стоять за його успіхом у боксі.