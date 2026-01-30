Українська правда
Вдома я турист: Усик назвав ціну свого успіху

Володимир Максименко — 30 січня 2026, 10:43
instagram Олександра Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів сумну ціну свого шаленого успіху.

Спортсмен розповів про це на своєму Youtube-каналі.

"Моя ціна успіху – не бачити сім'ю, як народжуються та зростають мої діти. Я фактично не живу вдома, а приїзжаю туди як турист.

Але щоразу, коли я опиняюсь поряд з ними, я намагаюсь проводити якомога більше часу разом, допомагати, слухати, підказувати", – розповів Усик.

Нагадаємо, раніше WBC дозволила Олександру Усику провести добровільний захист титулу. Українець обрав суперником легендарного панчера Деонтея Вайлдера. Орієнтовно бій відбудеться у липні 2026 року у Лос-Анджелесі чи Лас-Вегасі.

Згодом ексчемпіон світу Карл Фроч назвав боксерів, які заслуговують на бій проти українця.

