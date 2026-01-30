Вдома я турист: Усик назвав ціну свого успіху
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів сумну ціну свого шаленого успіху.
Спортсмен розповів про це на своєму Youtube-каналі.
"Моя ціна успіху – не бачити сім'ю, як народжуються та зростають мої діти. Я фактично не живу вдома, а приїзжаю туди як турист.
Але щоразу, коли я опиняюсь поряд з ними, я намагаюсь проводити якомога більше часу разом, допомагати, слухати, підказувати", – розповів Усик.
Нагадаємо, раніше WBC дозволила Олександру Усику провести добровільний захист титулу. Українець обрав суперником легендарного панчера Деонтея Вайлдера. Орієнтовно бій відбудеться у липні 2026 року у Лос-Анджелесі чи Лас-Вегасі.
Згодом ексчемпіон світу Карл Фроч назвав боксерів, які заслуговують на бій проти українця.