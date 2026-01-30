Вдома я турист: Усик назвав ціну свого успіху

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів сумну ціну свого шаленого успіху.

Спортсмен розповів про це на своєму Youtube-каналі.

"Моя ціна успіху – не бачити сім'ю, як народжуються та зростають мої діти. Я фактично не живу вдома, а приїзжаю туди як турист.



Але щоразу, коли я опиняюсь поряд з ними, я намагаюсь проводити якомога більше часу разом, допомагати, слухати, підказувати", – розповів Усик.